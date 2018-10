Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Turne için gittiği Japonya'dan yeni dönen Aznavour'un Fransa'nın güneyindeki Alpilles'te bulunan evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

22 Mayıs 1924'te Paris'te dünyaya gelen Aznavour, Fransa'nın en popüler sanatçılarından biriydi. Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve Rusça olmak üzere altı dilde şarkı söyleyen Aznavour, 60'a yakın filmde de rol almıştı.

Fransa'nın Frank Sinatra'sı olarak da lanse edilen Aznavour, 1970'lerde "Dance in the Old Fashioned Way" ve "She" parçalarıyla İngiltere'de büyük başarı elde etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ