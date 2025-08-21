Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Benfica beraberlik için oynadı - Futbol Haberleri

        Fred: Benfica beraberlik için oynadı

        Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, Benfica maçının ardından yaptığı açıklamada Portekiz devine ilişkin, "Beraberlik için oynadılar" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 00:22 Güncelleme: 21.08.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Benfica beraberlik için oynadı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayan Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "ÜZGÜNÜZ, MAÇI KAZANABİLİRDİK"

        Turu geçme konusunda ümitli olduğunu ifade eden Fred, "İyi bir maç oldu ama üzgünüz sonuçtan dolayı. Maçı kazanabilirdik. İyi bir takıma karşı oynadık. Takım olarak bence iyi bir iş çıkardık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazlasını yapabilirdik. Daha hiçbir şey bitmedi. İkinci maç var ve kazanmak istiyoruz. Oraya tur atlamaya gideceğiz." şeklinde konuştu.

        "BERABERLİK İÇİN OYNADILAR"

        Benfica'nın buraya beraberlik için geldiğini ifade eden Fred, "Onlar beraberlik için oynadı. İkinci maçı evlerinde oynayacaklar çünkü. Onlar için beraberlik kötü değil. Gol atmamız gerekiyordu ama yapamadık, şanslarımız da oldu aslında. İyi mücadele ettik. Bitmedi. Rövanş var ve şansımız olduğunu düşünüyorum çünkü biz iyi bir takımız. Rövanşta daha iyisini ortaya koymalıyız ve daha sabırlı olmalıyız. Orada kazanmamız gerekiyor tur için." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tur Portekiz'e kaldı!
        Tur Portekiz'e kaldı!
        ABD otonom deniz filosu inşa ediyor
        ABD otonom deniz filosu inşa ediyor
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde