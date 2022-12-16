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Kayıp giden bir adamın hikayesi: Freddy Adu

Kariyerinin başlangıcında 'Yeni Pele' olarak tanımlanan ve henüz 14 yaşında A takım düzeyinde futbola giriş yaptığında birçok rekoru kıran Freddy Adu, artık 33 yaşında. Freddy Adu zirveden dibe giden hikayesini anlattı

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  • Freddy Adu kimdir? Freddy Adu kariyeri... Adu'nun oynadığı takımlar

    Dünya futboluna hızlı bir giriş yapan ve 'yeni Pele' olarak adlandırılan Freddy Adu'nun kariyeri beklenenden erken bir şekilde düşüşe geçti. Freddy Adu geçmişte yaşadıklarını, kariyerini ve gelecek planlarını Sportbible'a anlattı.
  • Freddy Adu kimdir? Freddy Adu kariyeri... Adu'nun oynadığı takımlar

    Freddy Adu 1989'da Gana'da doğdu. 8 yaşındayken ailesinin kazandığı Green Card ile ABD'ye taşındı. Adu'nun hayatı da burada şekillenmeye başladı.

    Freddy Adu, ABD'ye taşındıktan kısa süre sonra bir futbol antrenörü tarafından keşfedildi ve kendinden yaşça büyük çocuklarla maçlara çıktı. 14 yaş altı bir turnuvada İtalyan ekiplerinden Lazio, Juventus gibi takımların dikkatini çekti. Adu o turnuvada gol kralı oldu ve en değerli oyuncu seçildi. 
  • Freddy Adu kimdir? Freddy Adu kariyeri... Adu'nun oynadığı takımlar

    'YENİ PELE' OLARAK ANILDI

    Freddy Adu genç yaşında o kadar çok ünlenmişti ki henüz 14 yaşında 'Yeni Pele' olarak anılıyordu. 2004 yılında ise ABD'de profesyonel sözleşme imzalayan en genç oyuncu oldu. Bu tarihten üç ay sonra ise forma giyen en genç oyuncu oldu. Adu, 17 Nisan'da ise topu ağlara gönderdi ve bir rekora daha imza atarak MLS tarihinin gol atan en genç oyuncusu oldu. 
  • Freddy Adu kimdir? Freddy Adu kariyeri... Adu'nun oynadığı takımlar

    MİLYON DOLARLIK ANLAŞMALAR

    Kariyerine rüzgar gib başlayan Freddy Adu, 13 yaşındayken Nike ile 1 milyon dolar'lık sponsorluk anlaşması imzaladı. 14 yaşında ise MLS'nin en çok kazanan oyuncusu oldu. O dönemlerde yıllık 500 bin dolar'lık sözleşmeler bile astronomikti ve Adu, 1 milyon dolar kazanıyordu.

     
  • Freddy Adu kimdir? Freddy Adu kariyeri... Adu'nun oynadığı takımlar

    Reklam çekimleri, sponsorluk anlaşmaları, şehir şehir gezip taraftarlarla buluşması... Adu, tüm bunlar hakkında, "14 yaşında ligin en çok kazanan oyuncusu olmak, büyük sponsorluklar yapmak ve getirdiği sorumluluklar vardı. Maçlara takımdan çok önce gidiyordum. Tüm buluşmalara katılmalıydım. Taraftarları selamlamalıydım. O zamanlar düşünmedim ama şimdi düşündüğümde... Bütün bunları yapmak zorunda olan 14 yaşında bir çocuk düşünün. Zordu. Bana hiçbir faydası olmadı. Dikkatim çok dağıldı. Bu şeylerden ötürü, hemen performans göstermem için bana ekstra baskı yaptı. 14 yaşındayken bir oyuncu olarak çok çalışmanız gerekiyor ki gelişim sağlayabilmeniz lazım. Benimse böyle bir zamanım, imkanım yoktu. Performans gösteremediğim zaman da yedek kulübesine düşüyordum. Eleştiriler başlıyordu. Bir oyuncu olarak gelişemedim." dedi.
  • Freddy Adu kimdir? Freddy Adu kariyeri... Adu'nun oynadığı takımlar

    PELE İLE OLAN ANISI

    Genç yaşlarda dünyaca ünlü markalar için çektiği reklamlarla ilgili bir anısını da anlatan Adu, "Bir reklam filmi çekiyorduk. Tampa Bay Buccaneers'in stadyumundaydık. Ben de top sektiriyorum, hokkabazlıklar yapıyorum falan. Kameralar beni çekiyor. Sonra aniden biri omzuma dokundu. Kafamı çevirdim baktım, Pele! İstem dışı olarak ağzımdan küfür çıktı. Reklam çekimleri bitti. Pele ile sohbet ettim. Sol ayağımı övdü, 'Tanrı sana bir sol ayak ve futbol oynama yeteneği vermiş' dedi. 'Zihinsel olarak hazır olursan kimse seni durduramaz. Antrenörler sana bakacak. Taraftarlar daha fazlasını isteyecek. İyi paralar kazanacaksın. İnsanlar baskı yapacak. Şimdi dikkatli olman gerekiyor.' tavsiyesi verdi." ifadelerini kullandı.

     
  • Freddy Adu kimdir? Freddy Adu kariyeri... Adu'nun oynadığı takımlar

    MANCHESTER UNITED MACERASI

    16 yaşındayken Manchester United, Freddy Adu'yu antrenmanlara çıkarmak istedi ve genç oyuncu, Premier Lig deviyle iki hafta geçirdi. 

    Takımdaki oyuncularla arkadaşlık da kuramadığını söyleyen Adu, "O kadar küçüktüm ki, takımdaki adamlarla arkadaşlık kuramıyordum. Çünkü hiç ortak noktam yoktu." ifadelerini kullandı.
  • Freddy Adu kimdir? Freddy Adu kariyeri... Adu'nun oynadığı takımlar

    O zamanlar Manchester United Menajeri Sir Alex Ferguson, "Freddy, doğru olanı yaptı. Yetenekli bir çocuk. ABD'ye geri dönecek ve biz de onu yakından takip edeceğiz. 18 yaşına geldiğinde bundan sonra neler yapabileceğimizi değerlendirmeye çalışacağız" demişti. Yaşadığı deneyimi de değerlendiren Freddy Adu ise, "United'ın o ortamında nasıl olacağımı görmek istediler. İyi gitti. Oradayken iyi oynadım. O zamanlar çok gençtim. Sir Alex Ferguson, beni takip edeceklerini söyledi. 

     
  • Freddy Adu kimdir? Freddy Adu kariyeri... Adu'nun oynadığı takımlar

    ''EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BENFICA''

    18 yaşına kadar gelişimini sürdüren Adu, Avrupa kulüplerine transfer olmak için serbestti. Portekiz devi Benfica, Adu'nun haklarını almak için 2 milyon dolar bonservis ödedi.

    Adu, Portekiz günleri hakkında, "Benfica'dayken ilk yılımda 3 farklı teknik direktörüm oldu. Biraz fazlaydı. Farklı bir takımda oynamak iyi olur diye düşünmüştüm, Avrupa'da daha çok gelişir, istikrarlı bir oyuncu olurum diye hayal etmiştim. Olmadı. Benfica, kariyerim için en yanlış kararım oldu. Benim en büyük pişmanlığımdır. O zamanlar dikkat dağıtıcı şeylerle başa çıkacak kadar olgun değildim. Oyunum geriye gitti. İyi oynayamıyordum ve böylece farklı farklı takımlara kiralanma 
  • Freddy Adu kimdir? Freddy Adu kariyeri... Adu'nun oynadığı takımlar

    ''DI MARIA'DAN İYİ OYNADIM, O KALDI BEN GİTTİM''

    Amerikalı oyuncunun yerine alınan Angel Di Maria ise büyük bir yıldız haline gelecekti. Bu durumu anlatan Adu, "Çılgınca olan şey, oradaki ilk yılımda aslında Di Maria'dan daha iyi performans sergilemiş olmamdı. Daha çok maça çıktım, daha çok gol attım, daha iyi bir sezon geçirdim ama o kaldı ve ben kiralık gittim. O daha normal bir başlangıç yapsa da oradan iyi şekilde ayrıldı. Ben ise Monaco'ya gittim, oynamadım ve oradan ayrıldım. Sonra Belenenses'e gönderildim ki bu beni çok incitti" dedi. 
  • Freddy Adu kimdir? Freddy Adu kariyeri... Adu'nun oynadığı takımlar

    ÇAYKUR RİZESPOR'A KİRALANDI

    Freddy Adu, Benfica'da geçirdiği 4 yıllık süreçte Monaco, Belenenses, Aris ve Türkiye'de Çaykur Rizespor'a kiralandı. 2010-11 sezonunun ikinci yarısında 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor'da 13 maça çıkarken 3 gol attı. 
  • Freddy Adu kimdir? Freddy Adu kariyeri... Adu'nun oynadığı takımlar

    ''ABD'YE FUTBOLU BEN TANITTIM''

    Adu, "Bazı insanlar potansiyelimi sahaya yansıtamadığımı söyleyecekler. Kimin standartlarına göre? Ben sadece soruyorum. Başkalarının standartlarını umursamıyorum. Ben hayatı anladım. Ben ABD futbol tarihine geçmiş biriyim. Bununla her zaman gurur duyacağım. Benden sonraki nesillere futbol için ilham kaynağı oldum. Kariyerimdeki en büyük gurur budur. Tüm ABD'ye futbolu yaydım. Futbolu izlememiş insanlar bile Freddy Adu'nun kim olduğunu biliyorlar." açıklamasını yaptı.
  • Freddy Adu kimdir? Freddy Adu kariyeri... Adu'nun oynadığı takımlar

    OYUNCU BİLGİLERİ

    Anavatandaki isim: Fredua Koranteng Adu

    Doğum tarihi: 2 Haziran 1989

    Doğum yeri: Tema - Gana

    Yaş: 33

    Boy: 1,70 m

    Uyruk: ABD / Gana

    Mevki: Orta saha - On Numara

    Ayak: Çift ayaklı

    Son kulüp: Österlen FF

    Kulüpsüz şu tarihten beri: 16 Şubat 2021

    Performans: 244 maç 33 gol 19 asist

    Oynadığı takımlar: D.C. United, Salt Lake, Benfica, Monaco, Belenenses, Aris Selanik, Ç. Rizespor, Philadelphia, EC Bahia, Jagodina, KuPS, TB Rowdies, Las Vegas, Österlen FF

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