Reklam çekimleri, sponsorluk anlaşmaları, şehir şehir gezip taraftarlarla buluşması... Adu, tüm bunlar hakkında, "14 yaşında ligin en çok kazanan oyuncusu olmak, büyük sponsorluklar yapmak ve getirdiği sorumluluklar vardı. Maçlara takımdan çok önce gidiyordum. Tüm buluşmalara katılmalıydım. Taraftarları selamlamalıydım. O zamanlar düşünmedim ama şimdi düşündüğümde... Bütün bunları yapmak zorunda olan 14 yaşında bir çocuk düşünün. Zordu. Bana hiçbir faydası olmadı. Dikkatim çok dağıldı. Bu şeylerden ötürü, hemen performans göstermem için bana ekstra baskı yaptı. 14 yaşındayken bir oyuncu olarak çok çalışmanız gerekiyor ki gelişim sağlayabilmeniz lazım. Benimse böyle bir zamanım, imkanım yoktu. Performans gösteremediğim zaman da yedek kulübesine düşüyordum. Eleştiriler başlıyordu. Bir oyuncu olarak gelişemedim." dedi.