Karısı ve doğacak bebeği arasında seçim yapması istenilen Frederick Connie, hayatının en zor anlarından birini yaşadı.

7 aylık hamile eşi Keyvonne Connie'nin evde kanaması başlayınca onu hemen hastaneye götürdü. Doktorlar, hamile kadının hemen sezaryene alınması gerektiğini söyledi. Ancak talihsiz adamın bir de seçim yapması istendi.

"YA EŞİNİ YA ÇOCUĞUNU TERCİH ET" DEDİLER...

Express.co.uk'de yer alan habere göre; doktorlar ona, “Eşinin hayatını kurtaracak ameliyatı yapabiliriz ama o zaman kızını kaybedeceksin. Ya da kızını kurtarabilirsin ama o zaman da karını kaybedebilirsin" dediler.

Eşi ile bebeği arasında bir seçim yapması gereken Frederick Connie, seçimini kızından yana kullandı.

Connie, “Bu kararı verdiğim için pişman değilim; çünkü eğer Keyvonne hayatta kalsaydı, hayatımın geri kalanında benden nefret ederdi" dedi.

Keyvonne Connie, sezaryenden sonra bir süre daha yaşadı ve kızının fotoğraflarını görebildi.

"AMELİYATHANEYE GÖTÜRÜRKEN ÖLDÜ"

Frederick Connie, “Onu kurtarmaya çalıştılar ama kalbi dayanmadı. Ameliyathaneye götürürken öldü” diye konuştu.

Yeni baba, kızı Angelique Keyvonne Connie'ye, eşinin adını verdi ve şunları söyledi: "Ona annesinin adını verdim. Annesini tanıyacak, bundan emin olacağım."

Bağışlanan anne sütüyle beslenen minik Angelique'in birkaç hafta daha hastanede kalması bekleniyor.

Connie, karısının cenazesi ve yeni doğan kızı için yapması gereken ödemeler konusunda endişeleniyor.

Mali açıdan iyi bir durumda olmadığını söyleyen talihsiz adam, "Borcum birikiyor ve karımı gömmek zorundayım. Kızım ise dünyaya yeni geldi" dedi.

Connie’nin patronu, ona yardım etmek için Facebook'ta bir yardım sayfası açtı.

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