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        Haberler Gündem Ankara Freni patlayan kamyonet, 10 araca çarparak durabildi - Güncel haberler

        Freni patlayan kamyonet, 10 araca çarparak durabildi

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeyken freni patlayan kamyonet park ve trafikte ilerleyen 10 araca çarparak durabildi. Birçok vatandaşın hafif yaralı şekilde atlattığı kazalarda araçlarda maddi hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 21:55 Güncelleme: 22.01.2024 - 21:55
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        Freni patlayan kamyonet, 10 araca çarparak durabildi
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        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Serhat Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Zahit Kotku Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyonet, freninin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Durdurulamayan kamyonet, park ve seyir halinde olan araçlara çarparak durabildi. 10 araçta hasar oluşurken, araçlarında bulunan bazı vatandaşlar ise hafif şekilde yaralandı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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