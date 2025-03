Friends'ten How I Met Your Mother'a: 2000'li yılların sitcomlarının aslında hepsinin çok benzer olduğunu fark etmiş miydiniz?

2000'ler sitcom’ları, izleyicilerine sıradan günlük yaşamdan daha fazlasını sundu. Absürd karakterler ve olağan dışı durumlar, bu dönemin televizyon izleyicileri için vazgeçilmez hale gelmişti. Ancak, her şaka ve absürd durum, gerçekte düşündüğümüzde gariplikleri de beraberinde getiriyordu. İşte detaylar!

YARDIM ETMEYEN BABA FİKRİ

Malcolm in the Middle’ın Hal’ı, babaların tembel ve beceriksiz hâlleriyle tanınan bir örnek. Bu karakter, evde herhangi bir sorumluluk almaz, ancak her zaman komik ve eğlencelidir. Bryan Cranston’ın mükemmel performansı, Hal’ı klasik sitcom babalarından farklı kılar. Aynı şekilde, Modern Family'deki Phil veya Family Guy’daki Peter gibi karakterlerde de bu beceriksiz baba figürüne rastlanabilir.

KADIN AVCISI KARAKTERİN "ALTIN KALBİ"

2000’lerin sitcom’larında sıkça karşılaşılan çapkın karakterler çoğu zaman ilişkilerde yanlış davranışlar sergileyen karakterlerdir. Yine de bu karakterler, bazen izleyiciler tarafından oldukça sevilen figürler haline gelir. How I Met Your Mother’daki Barney veya Friends’teki Joey, bu kategorideki örnekler arasında sayılabilir.

SÜREKLİ EV ZİYARETLERİ VE GELİŞİLER

2000’ler sitcom’larının karakterleri, sıklıkla başkalarının evlerine gidip onları rahatsız ederler. Bu, diziye özgü samimiyet yaratılmasına olanak sağlar. Ancak gerçekte, bu kadar fazla kişi aynı evde vakit geçirme durumları tuhaf gözükebilir.

AYNI YERDE TAKILMAK VE SÜREKLİ AYNI YİYECEKLERİ YEMEK

Sitcom karakterleri, takıldıkları yerleri zamanla vazgeçilmez hale getirmiştir. Friends’te Central Perk, The Big Bang Theory'de Cheesecake Factory gibi mekanlar, sürekli tekrarlanan yerlerdir. Bu mekanlar, izleyicinin dizilere olan bağlılığını artıran ikonik alanlar haline gelmiştir.

FAKİR, ANCAK İYİ YAŞAYAN KARAKTERLER

Sitcom karakterlerinin çoğu, düşük ücretli işlerde çalışıyor gibi görünseler de, son derece rahat bir yaşam sürerler. Friends’teki Joey veya The Big Bang Theory'deki Penny, maddi olarak zorlanıyor olsalar da çok iyi yaşam koşullarına sahiptirler.

İŞTE GEÇİRİLEN ZAMANIN AŞIRI OLMASI

The Office ve Parks and Recreation gibi iş yerinde geçen sitcom’larda karakterler, sürekli olarak ofislerinde vakit geçirirler. Bu durum, gerçek dünyada çoğu insanın işte daha fazla zaman harcaması gerçeğine dayansa da, bu karakterlerin iş dışındaki yaşamları oldukça zayıf gösterilmektedir.

SİSTEMSİZ, ZAYIF PLANLAR VE GERÇEKÇİ OLMAYAN HAREKETLER

2000’lerin sitcom’larında karakterler sıkça tehlikeli ve anlamsız planlar yaparlar. Malcolm in the Middle'daki ateşli havai fişekler veya How I Met Your Mother’daki barney’nin antrenmansız maraton koşusu, bu tür absürd hareketlerin örnekleridir.