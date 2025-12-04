Matthew Perry'nin ölümüne yol açan doktora 2,5 yıl hapis
'Friends' dizisinin unutulmaz yıldızı Matthew Perry'nin iki yıl önceki ölümünden sorumlu tutulan Dr. Salvador Plasencia'ya 2,5 yıl hapis cezası verildi
'Friends' dizisi yıldızı Matthew Perry'nin doktoru, hapis cezasına çarptırıldı. 44 yaşındaki Dr. Salvador Plasencia, 2023'te ünlü oyuncunun ölümüne yol açan reçeteli sakinleştirici ilacı, yasa dışı şekilde temin etmesiyle ilgili olarak, dört ağır suçlamadan dolayı 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandı. Dr. Salvador Plasencia'ya 2,5 yıl hapis cezası verildi.
Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te Los Angeles'taki evinin jakuzisinde, yanında çalışan asistanı tarafından cansız halde bulundu. 54 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun otopsi raporunda, Perry'nin, sakinleştiricinin içinde bulunan maddeden dolayı bilincini kaybetmesine, bu nedenle de jakuzide boğulduğuna yer verildi.
Dr. Salvador Plasencia, eylül ayında mahkemedeki savunma anlaşmasının bir parçası olarak, Matthew Perry'nin ölümünden önceki haftalarda oyuncuya, evinde birkaç kez ve park halindeki bir otomobil arka koltuğunda bir kez sakinleştirici ilaç enjekte ettiğini itiraf etmişti.
Matthew Perry'nin 1990'ların hit dizisi 'Friends'te 'Chandler Bing' karakterini canlandırdığı yıllar da dâhil olmak üzere, onlarca yıllık madde bağımlılığını daha önce kamuoyuna açıklamıştı. Perry'nin depresyon ve anksiyete tedavisi için sakinleştirici ilaç kullandığı, daha sonra bu ilaca bağımlı hale geldiği öğrenilmişti.
AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ
Yetkililer, depresyon ve anksiyete tedavisi gördüğü klinikteki doktorların, ilacın dozunu artırmayı reddetmesi üzerine, Matthew Perry'nin uyuşturucu bağımlılığını hızlı para kazanma yolu olarak kullanmaya istekli sağlık hizmeti sağlayıcılarına yöneldiğini söyledi.
Dün Matthew Perry'nin annesi ve akrabalarının gözyaşı döktüğü mahkeme salonunda, hâkimin cezayı açıklamasından önce mahkemeye hitap eden Dr. Salvado Plasencia, pişmanlık duyduğunu ve eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.Matthew Perry'nin annesi, mahkeme salonundan gözyaşları içinde ayrıldı
"Bay Perry'yi, ailesini ve toplumu hayal kırıklığına uğrattım" diyen Dr. Salvado Plasencia, mahkeme salonunda oturan Perry'nin ailesine dönerek, "Çok üzgünüm" şeklinde seslendi.