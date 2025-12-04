'Friends' dizisi yıldızı Matthew Perry'nin doktoru, hapis cezasına çarptırıldı. 44 yaşındaki Dr. Salvador Plasencia, 2023'te ünlü oyuncunun ölümüne yol açan reçeteli sakinleştirici ilacı, yasa dışı şekilde temin etmesiyle ilgili olarak, dört ağır suçlamadan dolayı 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandı. Dr. Salvador Plasencia'ya 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te Los Angeles'taki evinin jakuzisinde, yanında çalışan asistanı tarafından cansız halde bulundu. 54 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun otopsi raporunda, Perry'nin, sakinleştiricinin içinde bulunan maddeden dolayı bilincini kaybetmesine, bu nedenle de jakuzide boğulduğuna yer verildi.

REKLAM

Dr. Salvador Plasencia, eylül ayında mahkemedeki savunma anlaşmasının bir parçası olarak, Matthew Perry'nin ölümünden önceki haftalarda oyuncuya, evinde birkaç kez ve park halindeki bir otomobil arka koltuğunda bir kez sakinleştirici ilaç enjekte ettiğini itiraf etmişti.

Matthew Perry'nin 1990'ların hit dizisi 'Friends'te 'Chandler Bing' karakterini canlandırdığı yıllar da dâhil olmak üzere, onlarca yıllık madde bağımlılığını daha önce kamuoyuna açıklamıştı. Perry'nin depresyon ve anksiyete tedavisi için sakinleştirici ilaç kullandığı, daha sonra bu ilaca bağımlı hale geldiği öğrenilmişti.