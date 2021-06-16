Fulden Uras: Sağlığımız yerinde

"Sağlığımız yerinde" 0:00 / 0:00

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Eski oyuncu ve şarkıcı Fulden Uras, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Uras, vale noktasında aracını beklediği sırada gazeteciler tarafından görüntülendi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Muhabirlerle sohbet eden ve koronavirüs aşısını olduğunu söyleyen 53 yaşındaki şarkıcı, "Sağlığımız yerinde. Her şey yolunda, çok şükür" ifadelerini kullandı. Aracının gelmesinin ardından gazetecilere teşekkür eden Fulden Uras, otomobiline binerek, alışveriş merkezinden ayrıldı.