Tepki çeken karar...

İsviçre'de ailesiyle yaşarken 3 yıl önce Kaş'a yerleşen Fulya Özdemir'i 15 Ekim 2016'da öldürüp, cesedini taş ve kayaların altına gömdüğü iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle yargılanan Atilla Makta, son kez hakim karşısına çıktı. Sanık Atilla Makta duruşmaya tutuklu bulunduğu Kırklareli Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

DHA'nın haberine göre, duruşmada mütalaa veren savcı, Atilla Makta hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Son sözleri sorulan sanık Atilla Makta ve avukatı mütalaaya katılmadıklarını belirterek, 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti Atilla Makta'ya önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından Makta'nın cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediğine hükmederek ceza 18 yıl hapse indirildi.

'KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ'

Fulya Özdemir'in ailesinin avukatlarından Remziye Gökçe Yılmaz, hazırlık aşamasındaki iddianamede sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının istendiğini, dosyanın Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitmesinin ardından hazırlanan iddianamede ise sanık Atilla Makta'ya haksız tahrik indiriminden yararlanmadan ceza verilmesinin talep edildiğini vurguladı. Karar duruşmasında da savcılık makamının haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istediğini kaydeden Avukat Yılmaz, "Buna rağmen maalesef mahkeme, sanığa haksız tahrik indirimlerinden yararlandırarak, 18 yıl hapis verdi. Müşteki avukatları olarak bu kararı temyiz edeceğiz. Haksız tahrik indirimi uygulanmasını yersiz buluyoruz. Cinayetin tam olarak nasıl gerçekleştiğini tam olarak aydınlatılamadığını düşünüyoruz. Müşteki avukatları olarak planlı yani taammüden adam öldürmeden cezalandırılmasını talep etmiştik, fakat mahkeme heyeti kasten öldürmeden ceza verdi" dedi.

'DİREKT TEMYİZE TABİ BİR KARAR'

Ailenin avukatlarından Selami Dalyan da "Kararla ilgili temyiz tutum dilekçesi verdik. Öncelikle kararı istinafa taşıyacağız. Oradan olumsuz bir sonuç gelirse o zaman Yargıtay'a temyiz başvurusu yapacağız. Zaten sanığın aldığı ceza 15 yılın üstü olduğu için direkt temyize tabi bir karar. Gerekçeli kararı bekliyoruz. Mahkeme gerekçeli kararı yazdıktan sonra istinafa başvuracağız" diye konuştu.

'SENİ BAŞINDAN BERİ SEVMİYORDUM, KULLANDIM' DEMİŞ

Atilla Makta, önceki duruşmada, Fulya Özdemir ile olaydan yaklaşık 1 yıl önce tanıştığını, ara sıra da genç kadının evine gittiğini belirtmişti. Olaydan yaklaşık 2 hafta önce Fulya Özdemir ile arkadaşlıklarının yürümeyeceğini anlayarak, ayrılmak istediğini söylediğini savunan Atilla Makta, "Buna rağmen Fulya, sürekli yanıma gelip, gidiyor; telefonla arayıp, görüşmek istiyordu. Bu şekilde beni rahatsız ediyordu. Cinayet günü Fulya yine görüşmek istedi. O gün Kaş çıkışında Demre yolu üzerinde bulunan parkta Fulya ile bir araya geldik. Bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladık. Ayrılmak istediğimi söyleyince o da bana hitaben 'Seni en başından beri sevmiyordum. Seni kullandım. Hayatımda başka erkek vardı yine seni Kaş'ta kaldığım sürede kullandım. Sen işe yaramaz birisin' şeklinde şeyler söyleyince kendimi kaybettim" demişti.



Fulya Özdemir'in ailesinin avukatları, sanık Atilla Makta'ya, cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediğine hükmedilerek 18 yıl hapis cezası verilmesiyle ilgili gerekçeli kararı beklediklerini, bunun ardından daha ayrıntılı açıklama yapacaklarını söyledi.

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