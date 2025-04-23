Fulya Zenginer Evren, depreme böyle yakalandı
İstanbul'da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depreme Fulya Zenginer Evren de video çektiği anlarda yakalandı. Ünlü oyuncu, "Fazla sallanmadı, abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir" dedi
Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinde ve Marmara bölgesinde hissedildi.
Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer Evren, video çektiği anlarda depreme yakalandı.
Fulya Zenginer Evren, yaşadığı korku dolu anları anlatırken, "Fazla sallanmadı abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandı ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" ifadelerini kullandı.
Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenmişti. Oyuncu, 2022'de oğlu Milan'ı dünyaya getirmişti.