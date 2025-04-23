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        Haberler Magazin Fulya Zenginer: Yere yatıp ağladım - Magazin haberleri

        Fulya Zenginer: Yere yatıp ağladım

        Fulya Zenginer, mental çöküş yaşadığını duyurdu; "Gündelik dertler, gelecek kaygıları, toplumsal olaylar hepsi birbirine girdi. Sabah, Wendy de kötüleşince psikolojim temiz bir çöktü. Yere yatıp şöyle hüngür hüngür ağladım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 09:17 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:21
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        "Yere yatıp ağladım"
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        2019'da grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikâh masasına oturan, 2022'de oğlu Milan'ı kucağına alan Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla takipçilerine içini döktü.

        "ELİMDEN GİDENLER TOKAT GİBİ ÇARPTI YÜZÜME"

        Mental çöküş yaşadığını açıklayan Fulya Zenginer; "Gündelik dertler, gelecek kaygıları, toplumsal olaylar hepsi birbirine girdi. Sabah, Wendy de (Köpeği) kötüleşince psikolojim temiz bir çöktü. Yere yatıp şöyle hüngür hüngür ağladım sonra bir anne olarak bir köşede mental çökmesi yaşayabilmenin bile ne kadar büyük bir lüks olduğunu fark ettim. Kısa bir Instagram'a baktım bir kadın olarak, birey olarak elimden gidenler yine tokat gibi çarptı yüzüme... Yorulduk..." ifadelerini kullandı.

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