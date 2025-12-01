Habertürk
        Haberler Magazin Furkan Andıç, Formula 1'i Katar'dan takip etti - Magazin haberleri

        Furkan Andıç, Formula 1'i Katar'dan takip etti

        Furkan Andıç, Katar'dan paylaştığı gönderide Formula 1 heyecanını takipçileriyle paylaştı; "Şampiyonluk, haftaya kaldı"

        Giriş: 01.12.2025 - 19:04 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:04
        Bir süredir meslektaşı Aybüke Pusat ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Furkan Andıç, Formula 1 heyecanını yerinden takip etmek için Katar’a gitti. Andıç, sosyal medyadan da paylaşım yaparak takipçilerini o ana ortak etmeyi ihmal etmedi.

        Katar’daki atmosferi takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine; "Şampiyonluk, haftaya kaldı" notunu düştü.

        #formula 1
        #furkan andıç
