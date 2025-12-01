Furkan Andıç, Formula 1'i Katar'dan takip etti
Furkan Andıç, Katar'dan paylaştığı gönderide Formula 1 heyecanını takipçileriyle paylaştı; "Şampiyonluk, haftaya kaldı"
Giriş: 01.12.2025 - 19:04 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:04
Bir süredir meslektaşı Aybüke Pusat ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Furkan Andıç, Formula 1 heyecanını yerinden takip etmek için Katar’a gitti. Andıç, sosyal medyadan da paylaşım yaparak takipçilerini o ana ortak etmeyi ihmal etmedi.
Katar’daki atmosferi takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine; "Şampiyonluk, haftaya kaldı" notunu düştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ