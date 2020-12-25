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Sanat dünyası, SMA (SPİNAL Musküler Atrofi) hastaları için tek yürek olmaya devam ediyor. Amerika’da yapılabilen gen tedavisi için aileler adeta zamanla yarışırken, SMA hastaları için düzenlenen bağış kampanyaları da çığ gibi büyüyor. Ünlü oyuncu Furkan Palalı da destek kampanyasına katılan isimler arasında yer aldı.

Hatice Şendil ve Bergüzar Korel’in, SMA hastası Poyraz Ali’ye destek olmak amacıyla düzenledikleri instagram canlı yayınına birçok ünlü isimle birlikte katılan Palalı, yayında Poyraz Ali’nin tedavi masrafları için Fenerbahçe futbol takımının ve Ali Koç’un imzaladığı Fenerbahçe formasını açık artırmayla satışa sunacağını açıklamıştı.

Bu açıklamadan sonra Palalı, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili video paylaşarak, açık arttırmayı başlatırken, tam kadro imzalı bir başka Fenerbahçe formasını da Poyraz’a gönderdi.