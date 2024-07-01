Furkan Palalı'ya İtalyanlardan ödül
Ünlü oyncu Furkan Palalı, İtalya Canal 5'de 'Terra Amara' adıyla yayınlanan, başrolünde yer aldığı dizide canlandırdığı 'Fikret performansıyla; İtalya Benevento'da bu yıl 8'incisi düzenlenen BCT Benevento Sinema ve Televizyon Festivali'nde 'En İyi Uluslararası Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı
Furkan Palalı'ya 'BCT Benevento Sinema ve Televizyon Festivali'nde 'En iyi Uluslararası Erkek Oyuncu Ödülü' verildi.
Ödül töreni sonrası, Vanity Fair editörü ile Santa Sofia Meydanı'nda kurulan dev sahnede röportaj gerecekleştiren Furkan Palalı; röportaj sonrası, bilet alarak kendisini izlemeye gelen ve saatler öncesinden meydanı dolduran 3.800 kişiyle öz çekim yaptı. Yoğun kalabalıkta, fanların ilgisi sebebiyle sokakta yürümekte zorluk yaşayan oyuncu; hiç kimsenin isteğini kırmayarak talep eden herkesle fotoğraf çektirdi ve sohbet etti. Dizideki 'Fikret' karakteriyle çok sevilen, İtalyanları kendine hayran bırakan Palalı, akıcı İtalyancasıyla da kazandığı sevgi ve sempatiyi katladı.
Şu günlerde İtalya'daki farklı yapım şirketlerinden gelen projeleri değerlendiren Furkan Palalı, ödül töreni sonrası onuruna verilen partide, Warner Bros. Italya & Ispanya yöneticilerinden Riccardo Tinnirello ile de bir araya gelerek projeler üzerine sohbet ettiler.