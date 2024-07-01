Furkan Palalı'ya İtalyanlardan ödül

Ödül töreni sonrası, Vanity Fair editörü ile Santa Sofia Meydanı'nda kurulan dev sahnede röportaj gerecekleştiren Furkan Palalı; röportaj sonrası, bilet alarak kendisini izlemeye gelen ve saatler öncesinden meydanı dolduran 3.800 kişiyle öz çekim yaptı. Yoğun kalabalıkta, fanların ilgisi sebebiyle sokakta yürümekte zorluk yaşayan oyuncu; hiç kimsenin isteğini kırmayarak talep eden herkesle fotoğraf çektirdi ve sohbet etti. Dizideki 'Fikret' karakteriyle çok sevilen, İtalyanları kendine hayran bırakan Palalı, akıcı İtalyancasıyla da kazandığı sevgi ve sempatiyi katladı.