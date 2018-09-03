Furkan Soyalp ve Okan Kocuk Beşiktaş maçı sonrası konuştu

Beşiktaş'la sahasında 1-1 berabere kalan Bursaspor'da Furkan Soyalp ve Okan Kocuk maç sonu açıklamalarda bulundu. Rakibi iyi analiz ettiklerini belirten Furkan "Biz onlardan daha fazla pozisyona girdik. Bir anlık dalgınlığımızı kullanıp golü attılar. Bu oyunu galibiyetle süslemek isterdik ama olmadı. Bu maçtan sonra artık galibiyet istiyoruz. Bursa halkı bu maçı bekliyordu. Zaman zaman onlar da kontrolü kaybetmiş olabilirler ama destekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Harun Tekin'in Fenerbahçe'ye transferi sonrası Bursa kalesine geçen Okan Kocuk ise 1 puanı hak ettiklerini belirterek "Hafta boyunca çok iyi hazırlandık. Bence 1 puanı değil, 3 puanı hak ettik. 3 puanı alamadığımız için mutsuzuz. İkinci yarı erken gol yememiz durumu biraz sıkıntıya soktu. 70'ten sonra toparladık ve golü bulduk. Hak ettiğimiz puanı aldık" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ