NBA'de normal sezon 4 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers deplasmanda karşılaştığı Atlanta Hawks'a 104-95'lik skorla mağlup oldu. Bu sezonki 8. galibiyetini elde eden Atlanta'da Trae Young 26 sayı, 7 asist ve Clint Capela 18 sayı, 20 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligdeki 7. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Furkan Korkmaz 8 dakika parkede kaldı ve 4 sayı, 1 asistle mücadeleyi tamamladı. Takımda Joel Embiid'in 26 sayı, 13 ribaundluk double double performansı mağlubiyeti önleyemedi.



NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 113 - Dallas Mavericks: 105

Atlanta Hawks: 104 - Philadelphia 76ers: 95

Miami Heat: 117 - Charlotte Hornets: 112

New Orleans Pelicans: 95 - Portland Trail Blazers: 106