NEYMAR: 10 numara, Pele'den önce sadece bir sayıydı. Bu cümleyi bir yerde okumuştum. Pele'den önce futbol sadece bir spordu ve o bunu tamamen değiştirdi, futbolu bir sanata ve eğlenceye çevirdi. O gitti ama büyüsü bizimle. Sonsuza dek Pele.