Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta büyük coşku yaşandı. Göztepe maçının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın, basın toplantısı düzenlerken, futbolcular basın toplantı odasına gelerek Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulundu. Gökhan Töre, yayıncı kuruluş mikrofonunu alarak tezahüratta bulunurken, toplantı odasında küçük de bir kaza yaşandı. Yaşanan sevinç sırasında, sponsorların logolarının yer aldığı led ekrandan bazılarında hasar oluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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