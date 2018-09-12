Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Digiturk ortaklığında ilk kez gerçekleştirilen Futbolun Süperleri ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF yönetim kurulu üyeleri, UEFA Onursal Başkanı Lennart Johansson, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Juan Luis Larrea Sarobe, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, FIFA ve UEFA'ya üye ülke federasyonların genel sekreter ve temsilcileri, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, beIN Media Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly, kulüp başkan ve yöneticileri, Türk futbol ailesinin paydaşları ile medya mensupları katıldı. Geçen sezonun en iyilerinin onurlandırıldığı gecede Marcel Desailly ve Ruud Gullit gibi ünlü yıldızlar da yer aldı.



DEMİRÖREN: "TÜRK FUTBOLUNUN GURUR GECESİ"

'Futbolun Süperleri' ödül töreninde konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, bu gecenin Türk futbolunun gurur gecesi olduğunu belirterek, "Bu tören, Türk futbolunun gücünü ve organizasyon kabiliyetini dünyaya göstermiştir. Saygı, Fair Play ve sportmenlik gibi önemli değerleri her şeyin üzerinde tutan bir federasyonuz. Yenilikçi, uluslararası itibarı yüksek büyük bir futbol ülkesiyiz. Bugün bir kez daha ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik fotoğrafı, bunun açık bir ispatıdır yabancı konuklarımıza ve bizi izleyen yabancı izleyicilerimize özellikle hatırlatmak istiyorum. 95'inci yılını yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu, 2023'te 100'üncü yıl vizyonuyla kendisine çok yüksek idealler belirledi. Bunların başında da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği geliyor. FIFA ve UEFA ile daima ortak çalışmalar yapan, ilişkileri güçlü bir federasyon olarak, organizasyon gücümüzle EURO 2024'e talip olduk. Futbolu geniş kitleler ile buluşturacak kıtaları birleştiren lokasyonumuz, genç nüfusumuz, modern ulaşım ağımız, genç stadyumlarımız, dünyaya örnek spor yatırımlarımız, misafirperverliğimiz, halkımızın yüksek desteği ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin eşi benzeri görülmeyen garantileri ile EURO 2024'ü alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ TÜRKİYE'NİN ZAMANI"

Federasyon için yapılan övgülerin kendilerini daha da motive ettiğini söyleyen Yıldırım Demirören, "Yabancı dostlarımızın, federasyonumuzu takdirle karşıladığını da biliyorum. Bu övgüler bizi daha da motive ediyor, büyük güç veriyor. Şunu bir kez daha ilan etmek isterim ki, zengin futbol kültürüne sahip ülkemiz Avrupa futbolunun gelişimine katkıda bulunmak için şimdiden hazır ve şimdi Türkiye'nin zamanı diyoruz. EURO 2024 adayı Türkiye'nin bu gurur gecesi, eminim ki Türk futbolunun imajına da artı değer katacak. Geleneksel hale gelecek bu ödüllerin, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunda da tüm kulüp ve futbolcularımıza motivasyon kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Daha rekabetçi, daha kaliteli, fair play ruhu ve futbolun güzelliklerinin daha çok yaşandığı bir sezon geçirmemiz en büyük temennim. Bu gece ödül alacak tüm futbolcu ve teknik direktörlerimizi kutluyor, bütün paydaşlarımıza başarılı bir sezon diliyorum" dedi.

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'na damga vuran isimler, www.futbolunsuperleri.com adresinden gerçekleştirilen halk oylaması, Türk futbolunun efsane isimleri ve yabancı yıldızlardan oluşan özel jüri ve Spor Toto Süper Lig takımlarının oyuncularının kullandığı oylar ile belirlendi.

10 ayrı kategoride gerçekleştirilen Futbolun Süperleri gecesinde verilen 2017-2018 sezonu en iyileri ödülleri şöyle:

Yılın Süper Kalecisi: Fernando Muslera (Galatasaray)



Yılın Süper Defans Oyuncusu: Pepe (Beşiktaş)



Yılın Süper Orta Saha Oyuncusu: Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)



Yılın Süper Forvet Oyuncusu: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)



Yılın Süper Futbolcusu: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)



Yılın Süper Teknik Direktörü: Fatih Terim (Galatasaray)



Yılın Süper Golü: Quaresma (Beşiktaş)



Yılın Süper Fair-Play'i: Muhammed Demir (Demir Grup Sivasspor)



Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder (As Roma)



Yılın Süper 11'i: Muslera, Mariano, Pepe, Skrtel, Adriano, Emre, Rodrigues, Talisca, Visca, Burak, Gomis

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