Öne Çıkanlar
Süper Lig
Futbol
Haberler > Futbol

'Futbolun Süperleri' ödül töreni yapıldı

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun en iyileri, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Futbolun Süperleri' gecesinde ödüllerine kavuştu. Bu yıl ilk kez düzenlenen ödül töreni, Türk ve dünya futbolundan birçok yıldızı bir araya getirdi

12 Eylül 2018 Çarşamba, 22:59:07 | Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Digiturk ortaklığında ilk kez gerçekleştirilen Futbolun Süperleri ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF yönetim kurulu üyeleri, UEFA Onursal Başkanı Lennart Johansson, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Juan Luis Larrea Sarobe, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, FIFA ve UEFA'ya üye ülke federasyonların genel sekreter ve temsilcileri, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, beIN Media Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly, kulüp başkan ve yöneticileri, Türk futbol ailesinin paydaşları ile medya mensupları katıldı. Geçen sezonun en iyilerinin onurlandırıldığı gecede Marcel Desailly ve Ruud Gullit gibi ünlü yıldızlar da yer aldı.

DEMİRÖREN: "TÜRK FUTBOLUNUN GURUR GECESİ"

'Futbolun Süperleri' ödül töreninde konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, bu gecenin Türk futbolunun gurur gecesi olduğunu belirterek, "Bu tören, Türk futbolunun gücünü ve organizasyon kabiliyetini dünyaya göstermiştir. Saygı, Fair Play ve sportmenlik gibi önemli değerleri her şeyin üzerinde tutan bir federasyonuz. Yenilikçi, uluslararası itibarı yüksek  büyük bir futbol ülkesiyiz. Bugün bir kez daha ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik fotoğrafı, bunun açık bir ispatıdır yabancı konuklarımıza ve bizi izleyen yabancı izleyicilerimize özellikle hatırlatmak istiyorum. 95'inci yılını yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu, 2023'te 100'üncü yıl vizyonuyla kendisine çok yüksek idealler belirledi. Bunların başında da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği geliyor. FIFA ve UEFA ile daima ortak çalışmalar yapan, ilişkileri güçlü bir federasyon olarak, organizasyon gücümüzle EURO 2024'e talip olduk. Futbolu geniş kitleler ile buluşturacak kıtaları birleştiren lokasyonumuz, genç nüfusumuz, modern ulaşım ağımız, genç stadyumlarımız, dünyaya örnek spor yatırımlarımız, misafirperverliğimiz, halkımızın yüksek desteği ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin eşi benzeri görülmeyen garantileri ile EURO 2024'ü alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ TÜRKİYE'NİN ZAMANI"

Federasyon için yapılan övgülerin kendilerini daha da motive ettiğini söyleyen Yıldırım Demirören, "Yabancı dostlarımızın, federasyonumuzu takdirle karşıladığını da biliyorum. Bu övgüler bizi daha da motive ediyor, büyük güç veriyor. Şunu bir kez daha ilan etmek isterim ki, zengin futbol kültürüne sahip ülkemiz Avrupa futbolunun gelişimine katkıda bulunmak için şimdiden hazır ve şimdi Türkiye'nin zamanı diyoruz. EURO 2024 adayı Türkiye'nin bu gurur gecesi, eminim ki Türk futbolunun imajına da artı değer katacak. Geleneksel hale gelecek bu ödüllerin, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunda da tüm kulüp ve futbolcularımıza motivasyon kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Daha rekabetçi, daha kaliteli, fair play ruhu ve futbolun güzelliklerinin daha çok yaşandığı bir sezon geçirmemiz en büyük temennim. Bu gece ödül alacak tüm futbolcu ve teknik direktörlerimizi kutluyor, bütün paydaşlarımıza başarılı bir sezon diliyorum" dedi.

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'na damga vuran isimler, www.futbolunsuperleri.com adresinden gerçekleştirilen halk oylaması, Türk futbolunun efsane isimleri ve yabancı yıldızlardan oluşan özel jüri ve Spor Toto Süper Lig takımlarının oyuncularının kullandığı oylar ile belirlendi. 

10 ayrı kategoride gerçekleştirilen Futbolun Süperleri gecesinde verilen 2017-2018 sezonu en iyileri ödülleri şöyle:

Yılın Süper Kalecisi: Fernando Muslera (Galatasaray)

Yılın Süper Defans Oyuncusu: Pepe (Beşiktaş)

Yılın Süper Orta Saha Oyuncusu: Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

Yılın Süper Forvet Oyuncusu: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

Yılın Süper Futbolcusu: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

Yılın Süper Teknik Direktörü: Fatih Terim (Galatasaray)

Yılın Süper Golü: Quaresma (Beşiktaş)

Yılın Süper Fair-Play'i: Muhammed Demir (Demir Grup Sivasspor)

Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder (As Roma)

Yılın Süper 11'i: Muslera, Mariano, Pepe, Skrtel, Adriano, Emre, Rodrigues, Talisca, Visca, Burak, Gomis

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.