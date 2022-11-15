Katolik yardım kuruluşlarının organizasyonuyla futbol dünyasının pek çok önemli yıldız ismi hem dünyada barış çağrısı yapmak hem de yaklaşık iki yıl önce hayatını kaybeden Arjantinli eski efsane oyuncu Diego Armando Maradona'yı anmak üzere özel maçta bir araya geldi.

Maçın başlama düdüğünden önce beyaz takım kaptanı Ronaldinho ile mavi takım kaptanı Ciro Ferrara zeytin ağacına toprak atarken, sık sık "Savaşa hayır" mesajı verildi.

"Barış için oynuyoruz" sloganıyla yapılan maçta, teknik direktörlüğünü Gianluigi Buffon'un yaptığı beyaz takım, Lola Maradona’nın yönettiği mavi takıma karşı mücadele etti.