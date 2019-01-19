G. Kore'de barınak skandalı: Yüzlerce köpek yer kalmadığı için uyutuldu

Güney Kore'nin en büyük hayvan barınaklarından birinde, yer kalmadığı gerekçesiyle yüzlerce köpeğin gizlice öldürüldüğü öne sürüldü.

Bir çalışanın son üç yılda 230 köpeğin öldürüldüğü yolundaki ihbarıyla ortaya çıkan skandalın ardından, onlarca barınak çalışanı, mezbahalardan kurtarılan hayvanların uyutulması talimatını verdiği öne sürülen CARE adlı kurumun başkanı Park So-yeon'un istifasını istedi.

Park, Facebook'ta yayımlanan açıklamasında bazı hayvanların uyutulduğunu kabul etti, ancak sayının çok az olduğunu ve sadece hasta hayvanlara iğne yapıldığını öne sürdü.

'Mezbahalarda her yıl yüzbinlerce köpek kesiliyor'

Köpek sevgisiyle tanınan Cumhurbaşkanı Moon Jae-in 2017'de buradan bir hayvan sahiplenmişti.

Moon'un bu davranışı, köpek eti endüstrisine bir mesaj olarak değerlendirilmişti.

Hayvan hakları kuruluşlarına göre ülkedeki köpek mezbahalarında her yıl yüzbinlerce köpek şoklanarak öldürülüyor.

Ülkenin en büyük köpek mezbahası Kasım'da kapatılmıştı.

Köpek eti tüketilmesine karşı kampanya yürüten CARE, barınağa gelen hiçbir hayvanın uyutulmayacağı güvencesiyle faaliyet gösteriyor.

Geçen hafta CARE'in üst düzey yöneticilerinden Lim Hee-jin, Newstapa adlı haber sitesine, Park'ın talimatıyla barınakta yıllardır gizlice yüzlerce hayvanın uyutulduğunu söyledi.

'3 yıl içince 5.7 ton köpek cesedi teslim edildi'

Bu siteye barınaktan 2015-2018 yılları arasında 5.7 ton hayvan cesedi teslim alındığını gösteren bir belge veren Lim, daha sonra Amerikan CBS televizyonuna "Bu durumdan sadece birkaç üst düzey yöneticinin haberi var. Ona, bunu kamuoyuna açıklamasını söylemeyi tavsiye ettim. 'Hayır çok fazla hayvan uyuttuk' diyerek reddetti" dedi.

'Uyutulan hayvanların yerine köpek alalım burunlarını boyayalım'

CNN'in ulaştığı, Lim'le Park arasında geçtiği öne sürülen bir gizli bant kaydı da iddiaları doğrular nitelikte.

Bant kaydındaki kişilerden biri, 2016'da köpek dövüşlerinden kurtarılan altı köpeğin uyutulduğunu kamuoyundan nasıl gizleyeceklerini soruyor. Telefondaki kişi, bu hayvanların yerine yeni köpek satın almayı ve fark edilmemeleri için hayvanların burunlarını boyamayı öneriyor.

CARE, altı köpeğin kurtarılmasını bir 'halkla ilişkiler' kampanyasına dönüştürmüştü, Güney Kore medyası da 2016'nın sonunda bu hayvanların akıbetini sormuştu.

Barınak çalışanlarından protesto

CARE çalışanları bu hafta, aldatıldıklarını söyleyerek bir basın toplantısı düzenledi ve Park'ı istifaya çağırdı.

Bazı çalışanların basın toplantısında ağladığı görüldü.

2.5 yıldır CARE'de çalıştığını söyleyen Lee Mi-hee adlı bir çalışan "Yok yere ölen hayvanlar için çok üzgünüm. Park'ın talimatlarına körü körüne uyduğum için kendimden utanıyorum" dedi.

CARE'in Halkla İlişkiler Müdürü Kim Tae-hwan da, Park'ın az sayıda hayvanın uyutulduğu yolundaki açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını, köpeklerin uyutulmasında üst düzey yöneticiler dışında hiçbir çalışanın sorumlu olmadığını söyledi.

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