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G20 Sağlık Zirvesi’nde en önemli gündem maddesi Covid-19 aşıları!

Milyonların hayatını kaybetmesinde neden olan Covid-19 salgınıyla mücadele için İtalya ve AB’nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı zirve başladı. Sanal yolla gerçekleşen zirveye başta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) olmak üzere G20 üyesi ülkeler katıldı. Toplantının gündeminde aşı dağıtımındaki eşitsizlikler vardı.

G20 Sağlık Zirvesi’nde en önemli gündem maddesi Covid-19 aşıları!
Reuters

Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri cuma günü küresel sağlık zirvesi başlattı. Zirvede gündem maddesini oluşturan birincil konu Covid-19 pandemisi ve aşı tedariki meselesiydi.

G20 Sağlık Zirvesi’nde düşük gelirli ülkelerde salgını sona erdirmeye yönelik atılacak adımlarda, indirimli aşı tedariki vardı.

Aşıya eşit erişim için indirim seçeneğine yönelen G20 liderlerinin, aşılarda fikri mülkiyet haklarının tamamıyla kaldırılmasına ilişkin atılımlarda çekimser olduğu anlaşıldı.

ABD ise Covid-19 aşılarında patent haklarının salgının ilk yıllarında feragat edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Avrupa Birliği, zirve kapsamında Afrika ülkelerinde aşıya erişim yetersizliği nedeniyle bölgede aşı üretim merkezleri kurulmasına ilişkin sözler verdi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, açılış konuşmasında, "Bir sonraki salgına hazırlanırken, önceliğimiz hepimizin mevcut salgının üstesinden gelmek olmalı. Dünyayı aşılamalı ve bunu hızlı yapmalıyız." ifadesinde bulundu.

Toplantıda birçok ülke lideri, sağlık uzmanları, çok uluslu kuruluşların başkanları ve ABD’li Bill Gates de var.

Liderlerin gündem maddelerinden birinin de düşük gelirli ülkelerin aşıya erişmesini sağlamak için yüksek gelirli ülkelerin halihazırda satın almış oldukları aşıları paylaşmasının konuşulduğunu Reuters aktardı.

Aşılara eşit erişim kapsamında Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki gelir düzeyine bakılmaksızın koronavirüs aşılarını erişebilir kılmayı sağlayan COVAX programı da konuşuldu. Program 100 ülkeye 100 milyon doz yoluyla yola çıkmıştı ancak güncel olarak 38 milyondan fazla doz verilebildi.

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