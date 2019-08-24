Fransız basınında yer alan haberlerde Biarritz'e yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Urrugne'de G7 karşıtı bir grubun yolda blokaj eylemi yaptığı sırada protestocularla polis arasında çıkan olaylarda 17 kişinin gözaltına alındığı ve 4 polisin hafif yaralandığı belirtildi.

Polisin, çeşitli maddeler atan eylemcilere biber gazıyla müdahale ettiği kaydedildi.

G7 karşıtı grupların zirve sırasında Biarritz çevresinde birçok gösteri düzenleyeceği ifade edildi. Biarritz'e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Hendaye'de bugün yapılacak eyleme yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor. İspanya'nın Fransa sınırındaki Irun şehrinde de gösteri düzenlenecek.

Öte yandan zirvede yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak.

AMAZONLAR G7 ZİRVESİ'NDE

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Amazon ormanlarındaki yangının, Fransa'nın Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi'nde ele alınması" önerisine destek verdiği bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Macron'un yarın başlayacak G7 Zirvesi'nde, Amazon ormanlarındaki yangının da ele alınabileceği önerisini değerlendirdi.

Merkel'in, konuyu Macron gibi gördüğünü vurgulayan Seibert, "Şansölye Merkel'e göre, G7 ülkeleri bu hafta sonu bir araya geliyorsa Amazon ormanlarındaki acil durumun da gündeme olması lazım. Şansölye Merkel, bu konuda Macron'un yanında duruyor." ifadelerini kullandı.