Gabor Gallai: İlk derbimi kazandım, mutluyum!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı teknik direktör Gabor Gallai ile kaptan Ebru Topçu, açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, derbilerin her zaman zor olduğunu vurgulayarak, "Bunu da ilk 20 dakika gerçekten hissettik. İlk golden sonra rahatladık. 5-0'lık galibiyeti hak ettik. Ben de ilk derbimi kazandım, çok mutluyum." diye konuştu.

Bu sezon şampiyonluk yarışının zor geçeceğini bildiğini anlatan Gallai, "Bizim için skor tabii ki önemliydi ama ilk sırada değil. Bu sene zor olacağını biz de biliyoruz. Rakiplerimizi yenersek, her maça böyle hazırlanırsak hiçbir şeyden şüphemiz olmayacak. İnşallah sezon sonunda da şampiyon biz oluruz." ifadelerini kullandı.