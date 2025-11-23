Habertürk
        Gabriel Paulista: Kendi sahamızda bu şekilde olmamalı - Beşiktaş Haberleri

        Gabriel Paulista: Kendi sahamızda bu şekilde olmamalı

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Gabriel Paulista, 1-1 berabere kaldıkları Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda bu şekilde olmamalı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 22:17 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:17
        "Kendi sahamızda bu şekilde olmamalı"
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın stoperi Gabriel Paulista, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "HEPİMİZ HATALAR YAPTIK, ÜZGÜNÜZ"

        Tecrübeli oyuncu, "Kendi sahamızda böyle bir skoru kabul etmemiz mümkün değil. Samsunspor iyi bir takım, iyi organize olan bir takım, onları tebrik ederim, bir puandan dolayı. İlk yarının son 15-20 dakikasında iyi oynadık. Domine ettik oyunu, agresiftik. İkinci yarıda golü bulduktan sonraki oyunu kabul etmemiz mümkün değil. Mantalitemiz daha büyük olmalı bu tür durumlarda. Ardından rakip golü attı. Hatalar yaptık hepimiz. Üzgünüz." dedi.

        "KENDİ SAHAMIZDA BU ŞEKİLDE OLMAMALI"

        Gabriel Paulista, "Bir antrenman eksikliği yok. Antrenmanlarda önde baskıyı çalışıyoruz. Sahaya daha çok kişilik koymamız gerektiğinizi düşünüyorum. Kendi sahamızda bu şekilde olmamalı. Buna izin veremeyiz. Daha çok birbirimizi eleştirmeliyiz. Tek bu suçlusu yok bu durumun. Takım olarak puanlar kaybediyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

