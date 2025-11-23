Gabriel Paulista: Kendi sahamızda bu şekilde olmamalı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın stoperi Gabriel Paulista, karşılaşmayı değerlendirdi.

"HEPİMİZ HATALAR YAPTIK, ÜZGÜNÜZ"

Tecrübeli oyuncu, "Kendi sahamızda böyle bir skoru kabul etmemiz mümkün değil. Samsunspor iyi bir takım, iyi organize olan bir takım, onları tebrik ederim, bir puandan dolayı. İlk yarının son 15-20 dakikasında iyi oynadık. Domine ettik oyunu, agresiftik. İkinci yarıda golü bulduktan sonraki oyunu kabul etmemiz mümkün değil. Mantalitemiz daha büyük olmalı bu tür durumlarda. Ardından rakip golü attı. Hatalar yaptık hepimiz. Üzgünüz." dedi.