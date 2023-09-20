Gadolinyum nedir, nerelerde kullanılır? Gadolinyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri
Nadir toprak elementleri arasındaki sıra dışı özellikleri sebebiyle önemli işlevler için tercih edilen element, bu özelliği itibariyle lantanitler arasında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bilgisayar belleklerinden mıknatıslara kadar pek çok üründe elementin manyetik özelliklerinden yararlanılır. Gadolinyum Nedir, nerelerde kullanılır? Gadolinyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Adını ilk nadir toprak metali itriyumu 1794’te bulan Johan Gadolin’den almaktadır. Bileşikleri manyetik rezonans görüntüleme (MRI) sistemlerinde ve kanserli hücrelerin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Gadolinyum nedir? Nerelerde kullanılır? Gadolinyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Gadolinyum Nedir?
Element; hafif sarımsı bir renkte metalik bir parlaklığa sahip, sünek ve dövülebilir bir yapıdadır. Çok az element gadoliyum elementi kadar manyetiktir. Ayrıca elementler arasında en yüksek nötron absorbe etme kabiliyeti taşır. Elementin bir parçası dahi nötronları diğer tüm elementlerden daha iyi durdurmaktadır. Elektropozitifliği yüksektir. Reaktif bir metal değildir. Asitlerde çözünür; soğuk su ile yavaş bir şekilde reaksiyona girer. Yüksek sıcaklıklarda ise oksijenle reaksiyona girmektedir.
Gadolinyum Nerelerde Kullanılır?
Tıp, metalürjik ve nükleer alanlarda kullanılabilen bir element olarak karşımıza çıkmaktadır. Demir, krom ve benzeri metallerle bazı alaşımlarda kullanılmaktadır. Alaşımların sertlik, elektrik ve ısı iletkenliği, çekme gerilimi ve işlenebilirlik gibi özelliklerini arttırır. İçinde demir ve krom bulunan alaşımlara sadece %1 oranında gadolinyum eklendiğinde bile yüksek sıcaklıklara ve oksitlenmeye karşı daha dayanıklı hâle gelmektedir. Elektronik devre elemanları ve veri saklama disklerinin yapımında kullanılan alaşımlarda yer almaktadır. Nötron soğurma kapasitesi çok yüksek olduğu için nükleer reaktörlerin çekirdeklerinde de kullanımı yaygındır. Renkli televizyonlardaki yeşil fosforların bileşenlerinde gadolinyum elementi bulunur.
Gadolinyum Simgesi
Elementin simgesi “Gd” harfleriyle ifade edilmektedir. Doğada 7 izotopun karışımından oluşur. Bu izotoplar; Gd-152, Gd-154, Gd-155, Gd-156, Gd-157, Gd-158 ve Gd-160'tır. Gd-152, alfa ışını yayan radyoaktif bir izotop olarak karşımıza çıkmaktadır. Gd-157 izotopunun ise son derece yüksek nötron emme özelliği bulunur.
Gadolinyum Sembolü
“Gd” sembolüyle temsil edilen element, doğada saf olarak bulunmamaktadır. Yerkabuğunda en bol bulunan elementler arasında 40. sırada yer almaktadır. Yerkabuğunda en az nikel ve arsenik kadar bol bulunmaktadır. Diğer nadir toprak elementleri ile minerallerle bir arada yer almaktadır. Yaygın mineralleri; gadolinit, samarskit, ksenotim, monazit ve bastnasittir.
Gadolinyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 6. periyodunun lantanitler grubunda yer alan 8. element olarak karşımıza çıkan gadolinyumun atom numarası 64'tür. Düşük toksisiteye sahip olan elementin bilinen bir biyolojik rolü yoktur.
Gadolinyum Kullanım Alanları
Gadolinyum Özellikleri