Gainer kilo aldırır mı? Gainer kullanmak kilo yapar mı?

Günün sonunda hangi ürünün ne şekilde kullanılacağı, kişinin beslenme düzeni ve antrenman programıyla yakından ilişkilidir. İşte detaylar…

Gainer, özellikle sporcu gıdaları kategorisinde yer alan ve içinde yoğun miktarda karbonhidrat, bir miktar protein, vitamin-mineral gibi ek maddeler bulunduran bir toz üründür. Çoğu zaman suya veya süte karıştırılarak tüketilir ve bu sayede kalori alımını artırarak kilo veya kas kazanımını hızlandırmayı hedefler. Her ne kadar reklamlarında “kısa sürede hacim kazandırır” gibi ifadeler görsek de, “gainer kaç kalori içeriyor?” veya “ne kadar kullanılmalı?” gibi sorular işin püf noktasını oluşturur. Bazı kullanıcılar gainer ürünleri sayesinde kilo alırken, kimilerinde yağlanma düzeyi artış gösterebilir. Bu durum “gainer günde ne kadar tüketilmeli?” sorusunu daha da önemli kılar. Aynı zamanda “kilo aldırır mı, verdirir mi?” gibi konular da kafa karışıklığı yaratabilir. Oysa mesele, gainerin içeriğini doğru analiz etmek ve kişisel kalori ihtiyacına göre ayarlamakta yatar. Şimdi bu ürünlerin hem avantajlarına hem de potansiyel sakıncalarına göz atalım…

REKLAM Gainer Kilo Aldırır Mı? İlk merak edilen başlık, “gainer kilo aldırır mı?” sorusu üzerine kurulu. Gainerlar çoğunlukla yüksek kalori içeren, karbonhidrat ve protein bakımından yoğun formüller olup kilo almak isteyenlere destek olmak amacıyla üretilir. Özellikle hızlı metabolizmaya sahip veya günlük kalori ihtiyacını besinlerle zor karşılayan kişiler, ekstra kalori almanın rahat yolunu gainer ürünleriyle bulabilir. Bu noktada bilinmesi gereken, kilo artışının sadece kas kütlesi değil, bazen yağ kütlesi şeklinde de olabileceğidir. Antrenman programınız ve beslenme düzeniniz, gainerin kas yapmaya mı yoksa yağlanmaya mı gideceğini belirler. Eğer spor yapmadan sürekli gainer tüketirseniz, aşırı kalori fazlası kilo artışını beklediğinizin ötesine taşıyabilir. Dolayısıyla hedefinize uygun bir antrenman planıyla gainer tüketmek her zaman daha mantıklıdır. REKLAM Gainer Kaç Kalori? “Gainer kaç kalori?” sorusuna gelecek olursak, genellikle bir porsiyon gainer 300 ila 600 kalori arasında olabilir. Bu değer, markaya, ürünün formülüne ve ölçü kaşığına göre değişir. Bazı ürünler tek serviste 1000 kaloriye ulaşmayı hedefleyen “hard gainer” tipinde tasarlanmıştır. Burada önemli olan, bu kaloriyi hangi oranda karbonhidrat, protein ve yağdan aldığınızdır. Örneğin, bir gainer %70 oranında karbonhidrat ve %20 oranında protein barındırabilir. Bazıları ise daha yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı formüller sunar. Etiyolojisi gereği gainerların ana amacı bol karbonhidratla birlikte protein sağlamak olduğu için yüksek kalorili olmaları normaldir. Bu sebeple ürünü seçeceğiniz zaman, antrenman sonrası veya öğün yerine kullanacaksanız, kaloriyi ihtiyacınız doğrultusunda ayarlamak akılcıdır.