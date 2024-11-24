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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Gala Modern’e kadın sanatçı damgası

        Gala Modern’e kadın sanatçı damgası

        İstanbul Modern'in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla  düzenlenen Gala Modern, 14 Aralık 2024 Cumartesi akşamı gerçekleşecek. Gala Modern'e özel olarak üretilen çalışmaların ağırlıkta olduğu Destek Yarışı'nda yer alacak 11 yapıtın dokuzu kadın sanatçıların imzasını taşıyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 00:12 Güncelleme: 24.11.2024 - 00:12
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        Gala Modern'e kadın sanatçı damgası
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        İş ve sanat dünyasını bir araya getiren Gala Modern gecesi, müzenin kuruluşunun 20. yılına özel olarak düzenleniyor. Gala Modern gecesinde, müzenin sergi ve eğitim programlarına destek sağlamak amacıyla Maya Portakal Bitargil yönetiminde Destek Yarışı gerçekleştiriliyor. İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern'e, Rolex’in İstanbul Temsilcisi Rhodium ve Sanlorenzo Türkiye Temsilcisi Trio Deniz, eş sponsorlar olarak destek veriyor.

        Oya Eczacıbaşı
        Oya Eczacıbaşı

        Farklı coğrafya ve üsluplardan 11 sanatçının bağışlarıyla katkı sağladığı Destek Yarışı’nda; Ardan Özmenoğlu, Bettina Pousttchi, Burçak Bingöl, Candeger Furtun, Chiharu Shiota, İnci Furni, İzzet Keribar, Leylâ Gediz, Mona Hatoum, Rana Begum ve Taner Ceylan’ın yapıtları yer alıyor.

        Nilüfer
        Nilüfer

        Sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Salih Bademci’nin yapacağı, 14 Aralık 2024 Cumartesi akşamı gerçekleşecek Gala Modern gecesinde, 2024’ü uzun bir turneyle geçiren Nilüfer sahne alacak.

        Gala Modern gecesini hayata geçiren İstanbul Modern Kültür Elçileri; Banu Çarmıklı, Banu İpeker, Cem Hakko, Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Esra Özsüer, Maya Portakal Bitargil, Melkan Gürsel, Okşan Atilla Sanön, Oya Eczacıbaşı, Rana Erkan Tabanca, Suzan Sabancı ve Şeli Elvaşvili’den oluşuyor.

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        #İstanbul Modern
        #Gala Modern
        #sanat
        #müze
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