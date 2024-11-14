Galata Kulesi'ne yurtdışından getirilen kültürel mirasa ait görseller yansıtıldı

UNESCO tarafından ilan edilen ve Türkiye'de her yıl 14 Kasım'da kutlanan Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü'ne özel etkinlikler düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kaçakçılığa dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak için yurtdışına kaçak yollarla çıkarılmış, daha sonra yapılan girişimlerle yurda geri getirilen ve Türkiye'de bulunan kültürel mirasa ait görseller, Galata Kulesi'ne haritalama yöntemiyle yansıtıldı.