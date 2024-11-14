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        Haberler Kültür-Sanat Galata Kulesi'ne yurtdışından getirilen kültürel mirasa ait görseller yansıtıldı

        Galata Kulesi'ne yurtdışından getirilen kültürel mirasa ait görseller yansıtıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'ne özel Galata Kulesi'ne yurtdışından getirilen kültürel mirasa ait görselleri yansıttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 23:39 Güncelleme: 14.11.2024 - 23:41
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        Galata Kulesi'ne kültürel mirasa ait görseller yansıtıldı
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        UNESCO tarafından ilan edilen ve Türkiye'de her yıl 14 Kasım'da kutlanan Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü'ne özel etkinlikler düzenleniyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, kaçakçılığa dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak için yurtdışına kaçak yollarla çıkarılmış, daha sonra yapılan girişimlerle yurda geri getirilen ve Türkiye'de bulunan kültürel mirasa ait görseller, Galata Kulesi'ne haritalama yöntemiyle yansıtıldı.

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