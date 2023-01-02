Galata Kulesi yakınında şüpheli çanta paniği

Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nin yakınlarında bulunan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polisin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen, bir kişi, "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım" diye bağırarak yanına gittiği çantayı eline aldı. Bu kişinin polisin müdahalesi sonrası çantayı atmasıyla sokakta bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Fünye ile patlatılan çantadan patlamış mısır, çocuk bezi ve kıyafetler çıktı.

DHA'nın haberine göre; olay dün saat 22.00 sıralarında Bereketzade Mahallesi Büyükhendek Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan şüpheli çanta korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paketin bulunduğu alana güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.