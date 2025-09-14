Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Galata Kulesi’nde milli maç heyecanı

        Galata Kulesi’nde milli maç heyecanı

        Türkiye Millî Basketbol Takımımızın final maçı heyecanı, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.00'de Galata Kulesi'ne yansıtılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 11:49 Güncelleme: 14.09.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galata Kulesi'nde milli maç heyecanı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Millî Basketbol Takımımızın final maçı heyecanı, ülkemizin en önemli simgelerinden biri olan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Galata Kulesi’ne yansıtılacak.

        Almanya ile oynanacak final müsabakası için millî takımımıza destek olmak ve bu tarihi atmosferde coşkuyu paylaşmak üzere sporseverler Galata Kulesi önünde buluşacak.

        Final maçı yansıtması, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.00’de İstanbul Galata Kulesi’nde gerçekleştirilecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu özel etkinlik, sporu ve tarihi bir araya getirerek unutulmaz bir atmosfer sunacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Galata Kulesi
        #milli maç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        186 bin ağaç kurtarıldı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!