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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray: 101 - Karşıyaka: 80 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray: 101 - Karşıyaka: 80 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında evinde konuk ettiği Karşıyaka'yı 101-80 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 20:14 Güncelleme: 08.03.2025 - 20:14
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        Galatasaray evinde zorlanmadı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 20’nci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Karşıyaka’yı 101-80 mağlup etti.

        Bu sonucun ardından Galatasaray 12’nci galibiyetini aldı. Karşıyaka ise 12’nci kez parkeden mağlup ayrıldı.

        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar

        GALATASARAY: Palmer Jr 12, Young 11, Delgado 8, Wallace 6, Göksenin Köksal 2, Buğrahan Tuncer 13, Samet Geyik 3, Cummings 15, Yaman Alişan 2, Blumbergs 14, Altan Çamoğlu 3, Sadık Emir Kabaca 12

        KARŞIYAKA: Muhsin Yaşar 18, Gallinat 19, Efe Ergi Tırpancı 8, Ozan Yılmaz 5, Hakan Sayılı 6, Hollins 5, Mert Celep 4, Yalın Yıldız 7, Mehmet Efe Demirel 8

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        1’İNCİ PERİYOT: 20-15

        DEVRE: 49-41

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 70-58

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 101-80

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