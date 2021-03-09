Galatasaray'dan 80 sayı fark

Galatasaray: 117 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 37
Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi
Hakemler: Semih Vural, Nihat Çetin, Hakan Gerey
Galatasaray: Meltem Yıldızhan 15, Pelin Derya Bilgiç 9, Mısra Albayrak 8, Hruscakova 23, Whitcomb 18, Asena Yalçın 11, Miray Balotu 5, Cansu Köksal 11, Sude Yılmaz 17
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 7, Ladin Özel 6, Öykü Taşkın 5, Gülfer Tokatlı 6, İlknur Yıldızhan 13, Sude Güler, Sinem Karacan, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan
1. Periyot: 27-7
Devre: 62-20
3. Periyot: 88-31
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında oynanan maçta Galatasaray, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 117-37 yendi.
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