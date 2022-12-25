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Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Galatasaray, karşılaşmadan da 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla beraber Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'in yeni lideri oldu

Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / AA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, evinde İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın golleri 15 ve 37. dakikada tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Ligdeki son dört maçını kazanarak çıkışa geçen Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenildiği haftada kazanarak liderliğe yükseldi. Galatasaray puanını 30'a çıkararak Süper Ligin yeni lideri oldu.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross, müsabakada forma giyemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Duhan Aksu'nun soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Ologo'nun kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

15. dakikada Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Mertens'in pasıyla sağ kanatta buluşan Boey'un ortaladığı topa arka direkteki Gomis bekletmeden vurdu. Yan direkten dönen topu savunma kornere çeldi. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpastaki Gomis, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

20. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Jensen soluna gelen topu güçlükle çeldi.

21. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde ön direkteki Gomis'in kafayla aşırdığı topa arka direkteki Kerem yetişemeyince sarı-kırmızılı ekip mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.

32. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpasa gelen top kaleci Jensen'i de geçti. Arka direğe hareketlenen Gomis meşin yuvarlağa çizgi üzerinde uygun durumda istediği gibi vuramayınca Galatasaray net bir fırsatı gole çeviremedi.

33. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, top yakın direğin dibinden auta gitti.

35. dakikada Rashica'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Gomis'in, karşı karşıya vuruşunda kaleci Jensen ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

37. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Midtsjö'nün çevirdiği meşin yuvarlağı kale önündeki Gomis kafayla ağlara yolladı: 2-0

77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktası gerisinden şutunda kaleci Jensen, üzerine gelen topu kornere çeldi.

82. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta ceza sahası içi taç çizgisi arasında kazanılan serbest vuruşu Ethemi kullandı. Ethemi'nin altıpasa gönderdiği ortaya iyi yükselen Mehmet Yeşil, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1

90+3. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dışından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içindeki Emir Kaan Gültekin'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kaan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

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