Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 22. kez tekrarladı.
Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.
Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltti.
Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Teknik Direktör
|1961-62
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|1962-63
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|1968-69
|Galatasaray
|Toma Kaleperovic
|1970-71
|Galatasaray
|Brian Birch
|1971-72
|Galatasaray
|Brian Birch
|1972-73
|Galatasaray
|Brian Birch
|1986-87
|Galatasaray
|Jupp Derwall
|1987-88
|Galatasaray
|Mustafa Denizli
|1992-93
|Galatasaray
|Karl Heinz Feldkamp
|1993-94
|Galatasaray
|Rainer Hollmann
|1996-97
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1997-98
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1998-99
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1999-00
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2001-02
|Galatasaray
|Mircea Lucescu
|2005-06
|Galatasaray
|Erik Gerets
|2007-08
|Galatasaray
|Cevat Güler
|2011-12
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2012-13
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2014-15
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|2017-18
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2018-19
|Galatasaray
|Fatih Terim
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