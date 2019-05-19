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Galatasaray 22. kez zirvede!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar böylece 22. kez Süper Lig'i zirvede tamamladı!

Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 22. kez tekrarladı.

Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltti.

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

SezonŞampiyonTeknik Direktör
1961-62GalatasarayGündüz Kılıç
1962-63GalatasarayGündüz Kılıç
1968-69GalatasarayToma Kaleperovic
1970-71GalatasarayBrian Birch
1971-72GalatasarayBrian Birch
1972-73GalatasarayBrian Birch
1986-87GalatasarayJupp Derwall
1987-88GalatasarayMustafa Denizli
1992-93GalatasarayKarl Heinz Feldkamp
1993-94GalatasarayRainer Hollmann
1996-97GalatasarayFatih Terim
1997-98GalatasarayFatih Terim
1998-99GalatasarayFatih Terim
1999-00GalatasarayFatih Terim
2001-02GalatasarayMircea Lucescu
2005-06GalatasarayErik Gerets
2007-08GalatasarayCevat Güler
2011-12GalatasarayFatih Terim
2012-13GalatasarayFatih Terim
2014-15GalatasarayHamza Hamzaoğlu
2017-18GalatasarayFatih Terim
2018-19GalatasarayFatih Terim

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