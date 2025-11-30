Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi 3 müjde birden!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da; Galatasaray'da Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, yapılan son antrenmanda yer aldı.
Galatasaray, Süper Lig’in 14’üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00’de Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.