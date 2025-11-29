Galatasaray'a Kaan Ayhan ve Ismael Jakobs'tan kötü haber! Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, derbinin hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda yapılan son antrenmanda sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün takımla birlikte çalıştı. Kaan Ayhan ve Ismael Jakobs'un derbide forma giymesi beklenmiyor.

