Galatasaray'a Kaan Ayhan ve Ismael Jakobs'tan kötü haber!
Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, derbinin hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda yapılan son antrenmanda sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün takımla birlikte çalıştı. Kaan Ayhan ve Ismael Jakobs'un derbide forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
3 YILDIZ ANTRENMANDA
Sarı-kırmızılılarda yapılan son antrenmanda sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün takımla birlikte çalıştı.
KAAN AYHAN VE JAKOBS'TAN KÖTÜ HABER
HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre, tedavileri ve iyileşme süreçleri devam eden Kaan Ayhan ve Ismael Jakobs'un derbide forma giymesi beklenmiyor.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayacak.