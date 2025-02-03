Galatasaray'a kötü haber: Cezalı duruma düştüler
Gaziantep FK karşısında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 03.02.2025 - 20:45 Güncelleme: 03.02.2025 - 22:00
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.
Gaziantep mücadelesinde sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.
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