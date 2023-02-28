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Galatasaray'a Zaniolo piyangosu: 35 milyon Euro!

Galatasaray geçen günlerde 15 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerina bağladığı Nicolo Zaniolo'dan 20 milyon Euro gibi bir kar elde edebilir!

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  • Galatasaray'a Zaniolo piyangosu: 35 milyon Euro!

    İtalya'da kötü günler geçiren Juventus, Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'yu radarına aldı.
  • Galatasaray'a Zaniolo piyangosu: 35 milyon Euro!

    La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Serie A'da beklenmedik bir sezon geçiren Juventus'un yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladığı belirtildi.
  • Galatasaray'a Zaniolo piyangosu: 35 milyon Euro!

    Bu bağlamda hareket eden İtalyan devinin kadrosuna genç ve yetenekli isimleri katmak için harekete geçtiği ifade edildi. Juve'nin radına ise Galatasaray'ın Roma'dan satın aldığı Nicolo Zaniolo girdi.
  • Galatasaray'a Zaniolo piyangosu: 35 milyon Euro!

    Haberde Sassuolo orta sahası Davide Frattesi'nin yanı sıra daha önce girişimde bulunulan ancak kadroya katılamayan Nicolo Zaniolo'nun da olduğu aktarıldı.

     
  • Galatasaray'a Zaniolo piyangosu: 35 milyon Euro!

    20 MİLYON EURO KAR ELDE EDEBİLİR!

    35 milyon Euro serbest kalma maddesinin olduğu hatırlatılan oyuncu için Juventus'un yaz transfer döneminde hamle yapmasının beklendiği de yazıldı.

     
  • Galatasaray'a Zaniolo piyangosu: 35 milyon Euro!

    Bir başka İtalyan devi Milan'ın da Galatasaray'ın genç yıldızıyla ilgilendiği biliniyordu. 
  • Galatasaray'a Zaniolo piyangosu: 35 milyon Euro!

    Büyük bir potansiyeli olduğu bilinen Zaniolo için İtalyanlar yaz transfer döneminde ciddi bir yarışa girecek gibi görünüyor.

     

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