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        Haberler Spor Futbol Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 26 Nisan Cuma günü Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:37
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        Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, 26 Nisan Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 5’e 5 oyun ve orta-şut çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 12.30’da yapacağı idmanla Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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