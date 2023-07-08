Galatasaray, Angelino transferini bitirdi!
Galatasaray transferde sessizliğini son dakika gelişmesiyle bozuyor! Sol bek için bir süredir transfer çalışmaları yürüten sarı-kırmızılılar, Angelino transferini büyük ölçüde bitirdi!
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Angelino ile prensip anlaşmasına vardı.
Sol bek transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, flaş bir transferi bitirmek üzere...
Dünyaca ünlü transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Leipzig forması giyen Angelino ile prensipte anlaştı.
26 yaşındaki sol bekin Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.
Sarı kırmızılıların, Leipzig ile bonservis görüşmelerine devam ettiği de ifade edildi.
Galatasaray, Alman ekibiyle anlaştığı takdirde transferi açıklayacak.
Geçen sezonu Hoffenheim'da geçiren Angelino, skorer özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor.
İspanyol futbolcu Hoffenheim formasıyla 35 maçta forma giyerken, 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.