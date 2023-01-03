Süper Lig'de 17. hafta heyecanı gün itibariyle başlıyor. Zorlu haftada en dikkat çeken karşılaşmalardan biri de Galatasaray Ankaragücü maçı. Her iki takım taraftarının da şimdiden büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmaya dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...