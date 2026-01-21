Galatasaray - Atletico Madrid maçı TRT 1 canlı izle: Galatasaray - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı RAMS Park'ta yaşanacak. Temsilcimiz Galatasaray, kritik mücadelede İspanyol devi Atletico Madrid'i taraftarı önünde ağırlayacak. Avrupa'da son haftalarda istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşmada galibiyetle çıkış arıyor. Peki, Galatasaray - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray, 7. hafta maçında güçlü rakibi Atletico Madrid karşısında sahaya çıkıyor. RAMS Park’ta oynanacak dev karşılaşma öncesi tüm gözler Okan Buruk’un belirlediği ilk 11’lere çevrilirken, sarı-kırmızılı ekip taraftar desteğiyle kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. İşte ayrıntılar...
GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi Galatasaray – Atletico Madrid maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
G.SARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.
Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.
2 OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor.
Jakobs ve Sanchez, sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada İngiltere ekibi Manchester City ile oynanacak maçta görev alamayacak.
ATLETICO MADRID LİGDE 4. SIRADA
Teknik direktör Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) 20. hafta sonunda 4. sırada bulunuyor.
Geride kalan 20 lig maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Madrid ekibi 41 puana sahip. Atletico Madrid, LaLiga'daki son maçında konuk ettiği Deportivo Alaves'i 1-0 yendi.