Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray nasıl tur atlar?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, tur şansını rövanş maçına bıraktı. RAMS Park'ta oynanacak zorlu maç öncesinde Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Temsilcimiz rövanş maçında 4 farklı kazanması durumunda Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıracak. Peki, "Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray - AZ Alkmaar maçı yayıncı kuruluşu...
Galatasaray - AZ Alkmaar maçı için nefesler tutuldu. Hollanda'da oynanan maçta tur şansını rövanş maçına bırakan sarı kırmızılar, maçı 3 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara bırakacak, 4 farklı kazanırsa ise bir üst tura çıkma şansını yakalayacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından canlı takip etmek isteyen taraftarlar Galatasaray - AZ Alkmaar maçının tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başldı. Peki, "Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - AZ Alkmaar maç kadrosu ve muhtemel 11'ler...
GALATASARAY - AZ ALKMAAR - MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray sahasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Galatasaray - AZ Alkmaar maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
GALATASARAY - AZ ALKMAAR RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR
İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, 'ya tamam ya devam' maçına çıkacak.
Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında 4 farklı galip gelmesi durumunda bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Üç farklı skorda sarı-kırmızılı takım maçı uzatamaya götürecek. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.
GALATASARAY'DA 5 EKSİK
İlk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kaan Ayhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi forma şansı bulamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Yunus, Osimhen
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Goes, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Koopmeiners, Claise, Mijnans, Lahdo, Poku, Parrott