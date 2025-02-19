Galatasaray - AZ Alkmaar maçı için nefesler tutuldu. Hollanda'da oynanan maçta tur şansını rövanş maçına bırakan sarı kırmızılar, maçı 3 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara bırakacak, 4 farklı kazanırsa ise bir üst tura çıkma şansını yakalayacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından canlı takip etmek isteyen taraftarlar Galatasaray - AZ Alkmaar maçının tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başldı. Peki, "Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - AZ Alkmaar maç kadrosu ve muhtemel 11'ler...