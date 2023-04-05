Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalin ilk eşleşmesi bugün netlik kazanacak. Çeyrek finalde Trabzonspor'u eleyerek 23 yıl sonra ilk kez yarı finale yükselen Ankaragücü'nün rakibi Galatasaray Başakşehir maçının ardından belli olacak. İşte, Süper Lig'de liderliği elinde bulunduran Galatasaray ile bu yıl lig, kupa ve Avrupa'da oldukça iyi bir grafik çizen Başakşehir'in çeyrek final mücadelesine ilişkin tüm bilgiler...