Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı ilk hafta maçları ile başlıyor. Bu kapsamda Galatasaray, A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele için bekleyiş sürerken, Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasının tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı yayıncı kuruluşu...
Galatasaray-Başakşehir maçı için geri sayım sürüyor. Sarı-kırmızılılarda eksiklikler dikkat çekiyor. Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Metehan Baltacı, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Grupta toplam 4 maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar, sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Peki, "Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray-Başakşehir maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.
Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadelede A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.
Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için RAMS Başakşehir'e karşı görev alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Sara, Ahmed, Yunus, Barış, Icardi.
Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Duarte, Ebosele, Onur, Fayzullayev, Umut, Harit, Da Costa, Shomurodov.