Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda?

        Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Ziraat Türkiye Kupası heyecanı ilk hafta maçları ile başlıyor. Bu kapsamda Galatasaray, A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele için bekleyiş sürerken, Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasının tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 18:36 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray-Başakşehir maçı için geri sayım sürüyor. Sarı-kırmızılılarda eksiklikler dikkat çekiyor. Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Metehan Baltacı, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Grupta toplam 4 maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar, sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Peki, "Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray-Başakşehir maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

        Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

        3

        GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadelede A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.

        Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.

        Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için RAMS Başakşehir'e karşı görev alamayacak.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Sara, Ahmed, Yunus, Barış, Icardi.

        6

        Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Duarte, Ebosele, Onur, Fayzullayev, Umut, Harit, Da Costa, Shomurodov.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler