Galatasaray-Başakşehir maçı için geri sayım sürüyor. Sarı-kırmızılılarda eksiklikler dikkat çekiyor. Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Metehan Baltacı, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Grupta toplam 4 maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar, sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Peki, "Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...