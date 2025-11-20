Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, Habertürk TV - HT Spor ortak yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? HT Spor frekans bilgileri

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk TV - HT Spor ortak yayınına konuk oluyor!

        Habertürk TV ve HT Spor, ortak yayın ile Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i konuk olarak ağırlayacak. Özbek, sarı- kırmızılıların ligdeki gidişatı, futboldaki bahis soruşturması gibi merak edilen soruları yanıtlayacak. İşte röportaj hakkında tüm detaylar

        Giriş: 20.11.2025 - 11:17 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:17
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınına konuk oluyor. Özbek, futbol gündemine dair merak edilenleri cevaplayacak. Peki Özbek röportajı ne zaman, saat kaçta, nerede yayınlanacak? İşte Dursun Aydın Özbek özel röportajı detayları

        HABERTÜRK – HTSPOR’DA DURSUN ÖZBEK RÜZGÂRI!

        HT Spor ve Habertürk TV, ortak yayın ile Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’i konuk olarak ağırlayacak.

        Özel röportaj, Habertürk Spikeri Ayşe Süberker moderatörlüğünde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor Program Müdürü eşliğinde gerçekleşecek.

        Özbek, “Okan Buruk önderliğinde sarı- kırmızılıların ligdeki gidişatı nasıl? Tek başına bir yıldız takmak konusundaki düşünceleri neler? Başkanlığı döneminde kaldırdığı 10 kupanın anlamı ne? Şampiyonlar Ligi yolculuğunda neresi hedefleniyor? Victor Osimhen’in Galatasaray aidiyeti nasıl oluştu? Ara transfer döneminde kaç transfer yapılacak? Florya, Kemerburgaz, Aslantepe Vadisi ve Riva’daki taşınmazlarla ilgili projeler ne durumda? Mağazacılıkta ne noktaya gelindi? Futboldaki bahis soruşturması hakkındaki düşünceleri neler? Gündemdeki tartışmalarla ilgili neler düşünüyor?” gibi soruları cevaplayacak.

        DURSUN ÖZBEK RÖPORTAJI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAYINLANACAK?

        Özbek, 20 Kasım 2025 Perşembe saat 20.00'de Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınına konuk olacak.

        HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

        HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar şöyle:

        Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

        - Digitürk: 75. Kanal

        - D-Smart: 79. Kanal

        - Tivibu: 87. Kanal

        - Kablo TV: 227. Kanal

        - TV+ : 73. Kanal

