HABERTÜRK – HTSPOR’DA DURSUN ÖZBEK RÜZGÂRI!

HT Spor ve Habertürk TV, ortak yayın ile Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’i konuk olarak ağırlayacak.

Özel röportaj, Habertürk Spikeri Ayşe Süberker moderatörlüğünde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor Program Müdürü eşliğinde gerçekleşecek.

Özbek, “Okan Buruk önderliğinde sarı- kırmızılıların ligdeki gidişatı nasıl? Tek başına bir yıldız takmak konusundaki düşünceleri neler? Başkanlığı döneminde kaldırdığı 10 kupanın anlamı ne? Şampiyonlar Ligi yolculuğunda neresi hedefleniyor? Victor Osimhen’in Galatasaray aidiyeti nasıl oluştu? Ara transfer döneminde kaç transfer yapılacak? Florya, Kemerburgaz, Aslantepe Vadisi ve Riva’daki taşınmazlarla ilgili projeler ne durumda? Mağazacılıkta ne noktaya gelindi? Futboldaki bahis soruşturması hakkındaki düşünceleri neler? Gündemdeki tartışmalarla ilgili neler düşünüyor?” gibi soruları cevaplayacak.