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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Adalet için geldim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hak mahrumiyeti cezası sonrası savunmasını yapmak üzere TFF'ye gitti. Dursun Özbek, ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in sözleri...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Adalet için geldim
HABERTURK.COM

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, verilen cezalarla ilgili savunma amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nda bulundu. Dursun Özbek, ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in sözleri...

"Savunmamızı Profesyonel Futbol ve Disiplin Kurulu’na sözlü olarak yapmak istedik. Bize cevap dahi vermediler. Cevaben sadece cezayı tebliğ ettiler. Yönetmelikler açık. Açık sözlü savunma talebinin değerlendirilebileceği ve bu manada sözlü savunmanın PFDK nezdinde yapılabileceği yönetmeliklerde yazıyor. Kabul etmeyebilir ama en azından kabul etmediğinin bilgisini kulübe aktarmak zorunda ki biz o zaman savunmamızı belki yazılı olarak yapabiliriz."

"Bunun bildirmeden, süre dolduktan sonra cezayla birlikte sözlü savunmamızın kabul edilmediğini tebliğ ettiler. Son derece yanlış buluyorum. Tahkim Kurulundan sözlü savunma istedik. Buraya gelip sözlü olarak savunmamızı yaptık."

"Belirttiğimiz konular arasında PFDK’nın temsilcilerinin zaman zaman çok doğru kararlar almadığı yolundaki endişelerimizi bildirdik. Detaylarıyla kendilerine anlattık. Biliyorsunuz hak mahrumiyeti cezaları paraya çevrilebiliyor. Kurula anlattım. Cezamı affedin diye gelmedim. Şu anda parayı yatırdım."

"İnfaz edildim. Şu anda hak mahrumiyeti cezası söz konusu değil. Buraya hukuku aramaya geldim. Sadece kendim için değil. Bundan sonraki uygulamalarda herkes için adaletin sağlanmasını temin etmek için bizzat geldim. Gayet anlayışlı davranıldı. Değerlendirmelerini yapacaklardır diye düşünüyorum."

"Ayrıca kapıdan çıkarken bir haber aldık. Sayın Ali Koç’un oğlu kayakta bir kaza geçirmiş. Kendisini aradım ve geçmiş olsun dedim. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum."

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