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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Bayern Münih maçı sonrası Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım! - Futbol Haberleri

        Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım!

        Galatasaray'ın Bayern Münih ile oynadığı maça sakatlığına rağmen iğneyle çıkıp, penaltıdan bir de gol kaydeden Mauro Icardi, karşılaşma sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Takımıyla gurur duyduğunu belirten Arjantinli yıldız, büyük zaferler kazanacaklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:52
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        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
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        Galatasaray'ın Bayern Münih ile oynadığı maça iğneyle çıkarak büyük bir vefa örneği gösteren Mauro Icardi, mücadelenin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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        Bayern'e attığı 'panenka' penaltısıyla Avrupa'da da gündem olan Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "BU PROJEYE İNANIYORUM"

        "Günaydın Aslanlar. Bugün güne bu fotoğrafla başlamak istiyorum, bu kulüp için çok önemli, çok temsili ve çok özel bir poz.

        Şampiyonlar Ligi'nde en iyilerin yarıştığı böylesine önemli bir Avrupa maçında alınan mağlubiyetten sonra sessiz kalmak ve işimize bakmak kolay olurdu.

        Ama bugün herkese burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Dünkü sonuca rağmen bu takımla ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Her anımda, her maçta insanların sevgisine fazlasıyla minnettarım.

        Bu projeye inanıyorum ve bu kulübe büyük zaferler kazandıracağından eminim, çünkü projenin arkasında duran çalışanların her biri yürekten ve tutkuyla en iyisini veriyor."

        Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf:

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