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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından penaltı tartışması
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Derbinin ardından penaltı tartışması!

Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ederken mücadelenin son anlarında Larin ile Nelsson arasındaki pozisyonda siyah-beyazlılar penaltı bekledi. Larin tepki gösterirken eski hakemler de pozisyonu yorumladı

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından penaltı tartışması

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenildi. Siyah-beyazlılar mücadelenin son anlarındaki Nelsson-Larin pozisyonunda penaltı beklerken Cyle Larin mücadelenin ardından hakem kararına tepki gösterdi.

Mücadelenin son anlarında ceza sahasına atılan topa hareketlenen Larin, Nelsson'la girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalırken gözler Atilla Karaoğlan'a döndü. Karaoğlan VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile yaptığı görüşmenin ardından devam kararı verdi. Siyah-beyazlılar bu karara tepki gösterdi.

LARIN: NET BİR PENALTI

Mücadelenin ardından hakem Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştiren Larin, "Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Rakip formamdan çekti, çok net. Derbide nasıl VAR'a gidilmiyor. Çok net bir penaltıydı." ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR VE ERMAN TOROĞLU POZİSYONU YORUMLADI

Eski hakem ve hakem yorumcuları Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar da katıldıkları canlı yayınlarda bu kararı eleştirdi. MHK'nin aldığı 13 hakemin Süper Lig görev listesinden çıkarılma kararına da vurgu yapan Ahmet Çakar, "Aferin MHK. Genç hakemler dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz" ifadelerini kullanırken Erman Toroğlu ise "Larin topa gitmek istiyor. Çok net bir penaltı. Neden çekiyorsun? VAR'ın çağırması gerekirdi!" Yorumunu yaptı.

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